Elle León ens dibuixa emocions plàcides i alhora punyents amb la seva veu i ens embolcalla amb unes melodies que ens fan sentir com si de cop només aquest moment importés. Després de publicar el seu EP debut ‘Heart to Hearts’ (2020, Punto G Label), que la va portar a tocar per Barcelona i Irlanda, aquest 2022 torna plena d’inspiració per a presentar el seu primer LP ‘The Musical’ (El Jardí Amagat/Bankrobber). En aquest disc, l’artista pren inspiració i referències no només musicals, sinó del teatre i la poesia per mostrar les seves cartes mostrant una Elle León més brillant, felina i confiada, que ens fa ballar amb tornades addictives i arranjaments instrumentals fets amb bon gust. El pop en la seva versió més elegant, més charming.