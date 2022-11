Ell Sol presenta una explosiva multiplicació acústica en format "quartet de cambra còsmica" amb la seva turbo chanson de muntanya russa. Una interpretació a quaranta dits del seu últim treball (Nou Principi) amb noves vibracions inèdites + poemes sonors amb The Strings.



The Strings provenen de l'escena i de tradició d'improvisadores i d'improvisadors musicals d'Amsterdam, moviment que des de fa décades troba un espai únic de trobada al cor dels Països Baixos. The Strings son: Miriam Den Boer, al violí i arranjaments., Maya Felixbrodt, a la Viola i Pau Sola, al Cello.



ELL SOL and STRINGS fan que l'elevació de la cançó acaroni desmesuradament la música contemporània i improvisada amb un entramat harmònic i rítmic que et no deixa indiferent. S'enfilen com un mantra de cordes sorpresa que juguen amb la gràcia i l'energia del moment desplegant un directe intens i farcit d' emoció.



REFREGINT EL MB - https://youtu.be/pA3MrHxbV4Q

MOR AMB MI -https://youtu.be/hqWd-kXSnKs

PROFESSIONS - https://youtu.be/2_Ebr6Wko6s

https://ellsol.bandcamp.com

https://vimeo.com/156668090