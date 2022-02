Després del disc Joan Chamorro presenta Èlia Bastida surt a la llum aquest nou treball The Magic Sound of the Violin. Sense deixar de banda la musicalitat, la força i la intensitat de violinistes com Stéphane Grappelli o Joe Venuti com a punt de partida, Èlia Bastida ens ofereix un recorregut pel jazz, passant també pel bebop, el hard bop, la bossa nova i cançons de caràcter popular. Aquesta versatilitat el converteix en un espectacle molt variat, ric en matisos i amb una música oberta i lliure d’etiquetes.