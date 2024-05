Hi ha casualitats o fets que no han passat mai, fins que passen. Manu Guix i Elena Gadel, dos dels artistes més importants i reconeguts del panorama musical, s'uneixen en un espectacle exclusiu i únic.



Serà en un concert especial a l’hotel Boutique Font de la Canya by Cal Blay. Sobre l'escenari, Manu Guix, a la veu i al piano, i Elena Gadel, a la veu, ens atansen aquesta nova proposta plena d'art i elegància en la qual repassen les cançons més representatives de les seves carreres i també versionen alguns temes clàssics.



Amb la seva veu única i la seva sensibilitat i posada en escena inigualable, Elena Gadel ens ofereix uns directes plens de màgia i poesia per a tota mena de públic i en Manu Guix és un dels grans intèrprets i compositors del nostre país amb una llarga trajectòria com a autor i intèrpret, compositor i director de musicals o també conegut per les seves aparicions a la televisió.



En aquest espectacle, l’Elena Gadel (veu) i el Manu Guix (veu i piano), s’uneixen perquè el públic gaudeixi d’un repàs pels grans èxits de les seves discografies, així com algunes versions exquisidament seleccionades.



Dos dels artistes més rellevants i reconeguts del panorama musical, s'uneixen en un espectacle exclusiu i únic.



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.