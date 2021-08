El Mússol Concert és un festival solidari que recapta beneficis per a la investigació del càncer infantil. Aquest festival adopta un format únic en el món: cada artista interpretarà 3 dels seus grans hits, acompanyats d'una backing band de músics presents durant tot el concert. 2 hores de música molt diversa, amb quantitat d'estils diferents. Aquest any, s'han sumat artistes com Núria Graham, El Niño de la Hipoteca, Meritxell Neddermann, Queralt Laoz, Sr Chen o Sr Wilson entre altres. Aviat hi haurà més confirmacions! Entrades ja disponibles a través de la pàgina web del Mússol i la pàgina web de la Sala Barts