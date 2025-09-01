El día 7 de septiembre la Plaza Castelar acogerá a partir de las 23.30 horas la actuación de Efecto Mariposa, que llega con su gira 25 aniversario. El grupo malagueño repasará su amplia discografía que incluye éxitos como ‘Por quererte’, ‘Si tú quisieras’ y ‘No me crees’, entre otros.