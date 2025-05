La nit targarina de la Festa Major de maig de Tàrrega amb Edu Escaño, Utopia i PD Sunday

En la vigília de la festa local, la plaça Major de Tàrrega acollirà el dimarts 13 de maig a les 22.30 h la nit musical més targarina. El guitarrista Edu Escaño presentarà en prímicia ‘Un cel blues’, el seu nou disc on les cançons no són tan irònico-satíriques com en els altres treballs, sinó que relaten un viatge més interior de l’individu. El rock és el gran protagonista d’aquest darrer àlbum editat per Cases de la Música.

El concert es completarà amb l’actuació del grup de versions Utopia. Format per joves de Tàrrega i comarca, l’any passat es van estrenar al festival Paupaterres oferint un directe que mescla talent, passió i molta energia sobre l’escenari.

Acabarà la nit la sessió musical de PD Sunday per no parar de ballar