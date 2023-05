Echoes és una banda tribut a Pink Floyd que recrea el so del quartet anglès acompanyat d'un espectacle audiovisual que no deixa indiferent. Encara avui, Pink Floyd té multitud de fans que segueixen escoltant els seus àlbums i Echoes, formada el 2016, busca la fidelitat del so que va fer grans els Pink Floyd oferint una reproducció precisa de les versions originals dels seus enregistraments.



The Dark Side Of The Moon, el disc més icònic del grup amb més de 50 milions de còpies venudes, compleix 50 anys. Per celebrar-ho, Echoes Of Pink Floyd interpretarà l'àlbum complet dins un show de quasi tres hores en un emotiu viatge per als seguidors de la mítica banda britànica.



Gaudir d’Echoes és gaudir de la música de Pink Floyd!