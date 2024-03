Echoes Of Pink Floyd recrea el so del quartet anglès acompanyat d’un espectacle visual de llums, projeccions i efectes de so que no deixen indiferent. Amb temes com ‘Shine On You Crazy Diamond’, ‘Wish You Were Here’, ‘Time', 'Another Brick In The Wall’ entre d'altres, Echoes busca la fidelitat del so que van fer grans a Pink Floyd en un show de gairebé tres hores.