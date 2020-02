Echoes és una banda tribut a Pink Floyd formada l’any 2016 a Barcelona, integrada per 9 components que arriben a utilitzar fins a 12 instruments a l’escenari i amb un espectacle visual de llums, projeccions, fum, làsers i efectes de so.

Amb un repertori de temes llegendaris com Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Time, Another Brick In The Wall, Comfortably Numb, Echoes, entre molts d’altres, busca la fidelitat tant en l’execució com en el so dels àlbums originals que van fer grans a Pink Floyd.