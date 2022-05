Dik Banovich està en actiu a l'escena folk & blues des del 1983. Criat a Chicago a les dècades dels 50 i 60, el seu estil de tocar amb els dits (fingerpicking) i la seva veu valenta denoten la seva primerenca exposició al blues, així com les seves arrels irlandeses. Des del 2002, Dik ha viscut a la Bretanya francesa i des d'allà continua tocant i girant, a més d'impartir tallers de guitarra des de casa seva.



La guitarra l'ha portat en un viatge musical increïble a través de molts estils d'interpretació, des del blues fins al bluegrass, des del folk celta tradicional fins al swing i viceversa, però d'alguna manera aconsegueix combinar tota aquesta diversitat musical en un so que és únic, particularment a les seves pròpies cançons i instrumentals originals.



Diu que està en un viatge d'autodescobriment, però escoltem un home que ha fet de la música la seva vida. Bluesman, guitarrista i viatger. Dik ha realitzat nombroses gires per la Gran Bretanya, Europa, Escandinàvia, Estats Units i Àfrica Occidental. Ha tocat a clubs, centres folklòrics, galeries d'art, pubs i concerts a tot arreu imaginables, tant a França com més enllà de les seves fronteres.