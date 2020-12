El Moniato és una festa organitzada entorn a les dates de la Castanyada a Sant Feliu de Llobregat. Un esdeveniment cultural organitzat per l’entitat Seny i Ordre que busca d’una banda donar una oportunitat d’oci de qualitat per a la joventut alhora que reivindicar la festivitat de la Castanyada davant la seva reculada enfront festivitats importades del món anglosaxó.

En aquesta segona edició, marcada per la pandèmia, no s’ha pogut celebrar en les dates previstes i s’ha reorientat el format per adaptar-lo a les normatives sanitàries vigents.

Aprofitant aquest fet, el format no serà un concert assegut habitual. Serà tota una experiència immersiva en l’espectacle musical, amb un tractament acurat del so, de l’escenografia i de l’espai, que serà molt diferent als que estem acostumats. Un esdeveniment on també es realitzarà la gravació d’algunes parts del directe.

En un moment on la cultura passa per moments complicats, amb la teva entrada ajudaràs a donar impuls i tirar endavant aquests projectes culturals.



S’ha habilitat una modalitat d’entrada, la Fila 0, on qui no pugui assistir a l’esdeveniment pot aportar la quantitat que desitgi, que anirà destinada als artistes.



Per a més informació, podeu consultar les xarxes socials de l’entitat Seny i Ordre.