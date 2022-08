David Philips Quartet actuarà dissabte 13 d’agost a les 22.30 a la terrassa del complex Sorli Emocions del Grup Sorli, ubicada a Vilassar de Dalt, en el marc de les ‘Nits d’Emocions’, una iniciativa que combina la millor música en directe, gastronomia i a l’aire lliure.



David Philips és un cantant, guitarrista, compositor i productor anglès, arrelat a Barcelona. Té una extensa discografia personal i porta des de 2011 presentant la seva música en concerts solistes per tota Europa i en festivals com el Montreaux Jazz Festival a Suïssa o el Marciac Jazz Festival a França, entre molts d’altres.



A més, actualment treballa amb grups nacionals de jazz, funk i soul. Les habilitats de David Philips amb la guitarra l’han portat a treballar amb llegendes del jazz, el blues i el soul com Charlie Wood o Gisele Jackson. Algunes de les seves cançons com "What Am I?" i "Hummingbird", van ser utilitzades per RedBull i History Channel. També ha escrit una cançó per la pel·lícula Espanyola "Et Vull, Imbècil".



El quartet amb qui actuarà està compost pel mateix David Philips amb la guitarra i veu, Fernando Tejero amb els teclats, Matias Míguez amb el baix, i Marta Urdiales amb la bateria.



Cada nit de concert del cicle ‘Nits d’Emocions’ tindrà un menú elaborat pel xef del restaurant i es proposarà un còctel diferent als assistents. El sopar comença a les 21.00 i es recomana reservar taula al telèfon 937 539 347, ja que l’aforament és limitat.



El complex comercial i esportiu Sorli Emocions, ubicat a Vilassar de Dalt, té 15.000 metres quadrats urbanitzats que comprenen dues edificacions: Sorli Emocions, amb un hotel, zona comercial i gastronòmica, i Sorli Sport, un centre esportiu amb pistes de pàdel, piscina i centre de bellesa.