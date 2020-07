David Philips Quartet actuarà dissabte 25 de juliol a les 23.00 a la terrassa del complex Sorli Emocions del Grup Sorli, ubicada a Vilassar de Dalt, en el marc de les ‘Nits d’Emocions’, una iniciativa que combina la millor música en directe, gastronomia i cocteleria a l’aire lliure. Aquesta és la quarta actuació d’una activitat que se celebra tots els dissabtes de juliol i agost, amb un total de nou nits on les emocions són les principals protagonistes.



David Philips és un cantant, guitarrista, compositor i productor anglès arrelat a Barcelona. Compta amb una extensa discografia sota el segell holandès Black and Tan Records i, des del 2011, ha actuat com a solista en festivals com Montreaux Jazz Festival (Suïssa), Marciac Jazz Festival (França), Delhi Jazz Festival (Índia) i Woodford Folk Festival (Austràlia), entre d’altres. Philips va llançar el seu últim senzill aquest mes de juliol, titulat ‘Bliss (A Quarantine Song)’, en què aprofundeix en el canvi que ha experimentat la ciutat de Barcelona durant el confinament.



El seu talent amb la guitarra l’ha dut a treballar amb llegendes del jazz, el blues i el soul com Brian Jackson, George Braith, Charlie Wood i Gisele Jackson. Philips també ha treballat amb grups nacionals de jazz, funk i soul, com Phat Fred, Elkano Borwning Cream i The Ramblers. Actualment, el quartet el completen Fernando Tejero, al teclat; Matías Mínguez, al baix, i Roger Serrahima, a la bateria.



Cada nit de concert del cicle ‘Nits d’Emocions’ tindrà un menú elaborat pel xef del restaurant i es proposarà un còctel diferent als assistents. El sopar comença a les 21.00 i es recomana reservar taula al telèfon 937 539 347, ja que l’aforament és limitat.