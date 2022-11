Dijous 10 de novembre, l'Splau acollirà el concert de l'artista Danny Romero, que farà ballar tots els visitants amb els seus èxits com 'Agáchate', 'De tranquil·lot', 'El Hipo' o 'Motiva't'. El concert, totalment gratuït, començarà a les 19 h a la planta 0, davant de la font.



Daniel Ramírez Romero, més conegut com Danny Romero, va néixer a Las Palmas De Gran Canària el 1995. És DJ, productor i vocalista de gèneres com el latin house, l'electrollatí o el funk. La seva carrera musical va ser impulsada pel remix de 'Campanera', i una mica més endavant va impulsar el seu primer tema com a vocalista amb 'Agáchate', un dels temes que més va sonar a les discoteques espanyoles.