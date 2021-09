Arriba el 9è aniversari del FestiSurf Costa Brava! El festival GRATUÏT de Surf’n’Roll més festiu de la Costa Brava!



Organitzat per l’Associació Arocinema amb el suport de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’entitat fa una aposta per acostar la cultura underground al municipi.



En un marc agradable en el qual preval el bon ambient i en el qual hi ha un denominador comú; la diversió i la festa. FestiSurf consolida un any més la seva proposta, convertint-se en una cita obligada per als amants d’aquests sons i tot el que hi ha al seu voltant. Una programació que consta de quatre concerts, tots ells gratuïts i de forma consecutiva, de bandes punteres en l’àmbit nacional i internacional del surf i rock’n’roll, amb pinzellades d’altres estils.



Aquest any degut a tota la normativa COVID-19, farà que de nou el FestiSurf es celebri al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro, i ho faci amb reserva gratuïta de seients i amb aforament limitat. Les entrades gratuïtes es poden descarregar al web del festival www.festisurfcostabrava.com



Enguany obriran el festival el duet franco-espanyol Lord Diabolik amb sons psicotròpics que fan ballar fins i tot als morts; tot seguit les madrilenyes Tiburona troben els aromes dels seixanta amb la contundència, ben dosificada, del punk llatinoamericà i la urgència del garatge. Agafaran el relleu madrileny Los Capitanes amb les seves mitjanes de vedella, torreznos i litres de cervesa, amanits amb rom de contraban, reverb i molt molt fuzz; i per tancar la nit Dani Nel·lo · Los Saxofonistas Salvajes, una banda all-star que uneix alguns dels millors músics de rhythm and blues, jazz i rock’n’roll de l’escena estatal per explorar l’essència del saxofonista salvatge però desenvolupant la seva pròpia veu.