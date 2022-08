Des de les 12h fins les 20h a totes les places de Ripoll es durà a terme el concurs de música al carrer on els 10 grups tocaràn tot el día. Hi haurà cerveses artesanes i formatges per degustar amb la bona música.

A les 22h hi haurà el lliurament de premis als guanyadors i a les 23h el concert final amb Madame Mustash.

Durant tot el dia hi haurà també un espai de networking entre promotors musicals i musics per fer negocis.