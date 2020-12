Tot que aquest any no us podem oferir el tradicional concert de Nadal amb les 3 formacions de l'Aula de Música de la URV, la Coral URV hem preparat un petit concert de Nadales per despedir aquest trimestre atípic i donar la benvinguda a les festes.



El concert tindrà lloc a la plaça del Campus Catalunya de la URV el proper dimarts dia 22 de desembre a les 20:00h. A més, comptarem amb la col·laboració d'alguns músics de l'Orquestra URV.



Garantirem les mesures de seguretat amb l'ús de mascareta i la distància de seguretat en un espai obert. Tenim moltes ganes de cantar per vosaltres de nou i esperem veure-us a tots!