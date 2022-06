Per primer cop després d’un temps difícil de pandèmia, on han assajat de totes les maneres possibles, el cor jove trepitja els escenaris amb una temàtica única que us transportarà a una selecció dels musicals més emblemàtics de Broadway i del teatre musical nacional.



El repertori que us presenten descriu la seva essència: la llibertat de ser, la perseverança, el sentiment de grup, l’estima pel país i la superació. Tot això, amb un petit fashback a temes de la infància i amb un toc de lluentons a l’estil Broadway!



Molts dels temes que presenten, els hem pogut gaudir al nostre país (RENT, Mar i Cel, Sister Act, A Cop de Rock, Fama, etc.) i això ens apropa molt a aquests musicals i el seu missatge.



Amb tot això i una posada en escena de 40 cantaires el Cor jove de l’Orfeó Sarrianenc presenta: WE CAN’T STOP THE BEAT la versió concert del pròxim espectacle que presentaran a l’hivern de 2022. T’ho perdràs?