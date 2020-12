Us proposem un joc. És fàcil.

Nosaltres us diem un lloc, un dia i una hora.

Vosaltres només heu de ser-hi.

Allà us esperarà algú. No us podem dir qui.

És una cita a cegues.



NOVA DATA :: Dissabte, 13 de febrer de 2021

Lloc: El Foment de Girona (C/ Mercaders, 14. Girona)

Hora: DOBLE SESSIÓ 18.00 h | 20.00 h

Preu: 10 €