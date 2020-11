Aquesta tardor tornen els Concerts a Cegues i ho fan amb més força, més concerts i més espais. El festival mantindrà l'essència amb què va ser ideat, amb el format sorpresa com a element vertebrador. Entenem els Concerts a Cegues com un joc en què nosaltres marquem un dia, un lloc i una hora i desafiem al públic a ser-hi per descobrir un artista que no us podem anunciar.



D'aquesta manera busquem incentivar la curiositat del públic, animant-lo a descobrir noves propostes o, qui sap, obsequiant-lo amb un concert únic d'algun artista que ja conegui. Tot això, amb un format absolutament intimista, limitat a poques desenes de persones i sense escenari ni equip de so. Volem teixir un diàleg horitzontal entre públic i músics, eliminant qualsevol barrera i convertint cada concert en una trobada que aconsegueixi establir una relació molt més propera i intensa de la que es genera als concerts tradicionals.



Dia: Dissabte, 21 de novembre de 2020

Lloc: Capella de Sant Jaume (C/ Pedret, 142. Girona)

Hora: 18.00 h | 20.00 h

Preu: 10 €