- Dilluns, 8 setembre 2025
- 23:00h
- Elda
Plaza Castelar
- Gratuït
Altaveu.cat no es fa responsable dels possibles problemes ocasionats en cas d'error en les dades dels esdeveniments.
Concert de:
Concert de:
El día 8 de septiembre actuará a partir de las 23:00 horas en la Plaza Castelar el grupo barcelonés Coldday, considerada la banda que ofrece el mejor tributo a Coldplay en todo el mundo. Llevan trece años actuando por toda Europa repasando la discografía del grupo británico.
No hi ha videoclips d'aquest grup!