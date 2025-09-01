tornar enrere
  • Dilluns, 8 setembre 2025
  • 23:00h
  • Elda
    Plaza Castelar
  • Gratuït
Coldday

El día 8 de septiembre actuará a partir de las 23:00 horas en la Plaza Castelar el grupo barcelonés Coldday, considerada la banda que ofrece el mejor tributo a Coldplay en todo el mundo. Llevan trece años actuando por toda Europa repasando la discografía del grupo británico.

