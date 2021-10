Dissabte 23 d’octubre a les 10 de la nit. Concert gratuït amb aportació econòmica voluntària per poder seguir programant concerts a la plaça.



Podeu reservar taula a la Taverna trucant al 972 21 07 76 o enviant un WhatsApp al 722 19 62 31





COI els Montgrons, té diversos significats. COI, la C de Cobla, la O d'Orquestra i la I d'internacional. Tot i que també podria ser: Coi! Expressió catalana de sorpresa i sobre exaltació que et provoca un fet, objecte o situació. Doncs els quatre músics de la Bisbal d'Empordà volen fer-te oblidar els mals amb els seus ritmes de taverna i havanera, de tots els temes tradicionals haguts i per haver-hi, com la Bella Lola, o els Dekrèptis passant per l'Estaca de Lluís Llach.



Una selecció de cançons amb ritme de taverna, rumba, havaneres… versionant un reguitzell de cançons tradicionals que us ho faran passar d’allò més bé!