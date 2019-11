El tenor Albert Deprius, una de les veus líriques més destacades del moment al nostre país, i la Cobla Ciutat de Girona presenten el concert El tenor i la cobla, en el qual proposen un recorregut pel repertori per aquesta original combinació vocal-instrumental, abordant una gran varietat d'estils: des de la cançó clàssica (Lied) i la cançó catalana fins a la sarsuela i la sardana. Entre d'altres sonaran obres tan conegudes de la música vocal popular catalana com Rosó, Pel teu amor, Evocació al Pirineu de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, L'Emigrant -poema líric per excel·lència del nostre cançoner- i sardanes cantades com Maria de les Trenes o Somni.