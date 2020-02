La cobla Ciutat de Girona, en col·laboració amb les magnífiques veus de la soprano Beatrice Jiménez i del tenor Albert Deprius, presenta un concert que vol ser un modest homenatge al Teatre Líric Català, aquest moviment musical que assolí el seu màxim exponent durant el modernisme i que va néixer amb la voluntat de plantejar una alternativa lírica a la sarsuela castellana.



Un concert en que hi podrem escoltar àries, romances i duos deguts a plomes tan importants com, Joaquim Serra, Càndida Pérez, Josep Ribas, Manuel Blancafort, Lluís Caparrós, Rafael Martínez Valls i Enric Morera, un dels compositors més importants del gènere. El programa es completarà amb algunes obres per a cobla sola d’autors com Eduard Toldrà, Josep Vicens Xaxu entre d’altres.