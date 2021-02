Amb motiu del 150è aniversari del naixement del compositor de Collbató, la cobla Ciutat de Girona recordarà les obres per a cobla del mestre Vives i completarà el programa amb sardanes i obres d'altres autors de la seva època: Joan Manén, Josep Serra, Joan Tomàs, Pau Guanter, etc.



Dins la seva prolífica producció musical en els més variats gèneres, Amadeu Vives i Roig va ser un dels compositors catalans més reconeguts en el món de la sarsuela, el mal anomenat género chico, amb títols tan importants i populars com Doña Francisquita, Bohemios o Maruxa, per citar-ne només alguns. Vives va ser l'autor també d'altres peces emblemàtiques com La balanguera o el Cant del Poble o L’emigrant. I l'any 1926 va escriure també les que serien les seves úniques quatre sardanes.