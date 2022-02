En aquest programa us presentem una combinació de Divertimentos per a cordes i amb música escrita per a una i dues flautes solistes de la mà de Claudi Arimany i Eduard Sànchez. Uns divertimentos que ens mostraran com de variada pot ser la música escrita sota aquest títol, amb els primers intents per part de G.Ph.Telemann ja en el barroc, passant per les sonoritats neoromàntiques del gal·lès G.Walters fins a arribar al divertiment que escriu L.Weiner sobre música tradicional hongaresa.