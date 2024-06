Recorregut pels grans hits dels ‘90



“Clarence Bekker té un do, el de tocar l'ànima de tot aquell que li escolta. A través d'una veu profunda, vibrant, i un esperit carregat d'energia, travessa transversalment a l'audiència, de cap a peus. Absolutament cap oïda pot mantenir-se impassible davant el seu magnetisme, la força de grans mestres del soul i el funk com James Brown, Prince, Whitney Houston o Michael Jackson concentrada en la seva figura.”



Clarence Bekker aterra aquesta edició amb tota la banda sencera amb la virtut d'arribar amb més força a l'ànima de qualsevol que l’escolti. Posseeix una veu profunda, magnètica i vibrant que dignifica el repertori dels grans mestres de la història del soul, el funk i el pop. En la seva llarga trajectòria, ha tocat amb bandes com 08001 i ha aconseguit èxits memorables: com per exemple, gravar una versió de “Stand by Me” amb milions de reproduccions a la xarxa, o participar en el projecte internacional Playing for Change.



Amb la Clarence Bekker Band, que va fundar el 2016, el músic surinamès ha reunit alguns dels millors intèrprets de Barcelona, ​​ha viatjat per mig món i ha enregistrat un celebrat disc, “Changes” (Jazz Activist, 2020), que el confirma com un dels grans artistes de soul, funk i r'n'b dels nostres temps.



Hi ha artistes que només necessiten un parell de bons concordes, una veu amb personalitat i una història a contar per a arribar-nos a l'ànima en qüestió de segons. Els veritables cantants de soul prescindeixen d'additaments per a transmetre i, no ho dubtis, Clarence Milton Bekker es troba en aquesta nòmina de triats. Nascut a Surinam, però de nacionalitat holandesa, la seva carrera li ha portat per infinitat de camins.



Escoltant-lo en directe oblidaràs aquesta nostàlgia de Marvin Gaye que tots portem dins. Tornaràs a il·lusionar-te amb el soul com si fos la primera vegada.



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.