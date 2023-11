El dia 30 de Novembre, Clare and the NoisE presentarà en directe el seu disc de debut Young Witch Pleasure Party, que ha sortirà a la llum aquest mateix Novembre.

El concert serà a la sala Nota 79 a les 20:30h i serà una oportunitat per descobrir el directe de la banda en format quartet. Un directe contundent i amigable que et farà viatjar per diferents espais sonors al llarg de totes les cançons de Young Witch Pleasure Party.

Young Witch Pleasure Party serà un disc amb 14 temes, on Clare Baker es despulla i mostra la seva part més íntima i salvatge. Un recull de cançons de tall soul-folk i pop mesclades i masteritzades per Marc Parrot, i que compten amb les col·laboracions de Clara Peya i Jorge Da Rocha, entre d’altres.