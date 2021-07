De la idea insòlita d’un company de professió (“us ve de gust fer un concert a l’entorn d’en Pere Calders?) sorgeix la proposta d’aquest trio de “Professors Substituïbles”. Format per dos tastaolletes musicals amb ganes de fer música i un actor lletraferit, els seus espectacles són un punt de trobada entre els contes breus i les músiques més diverses. Sempre, és clar, amb el bon humor com a fil conductor.



A “Contes portàtils” els contes breus de Pere Calders s’entortolliguen amb les cordes de la guitarra i els forats del clarinet per oferir-nos una estona de música i lletres. Un concert que no passarà a la història però que no us farà cap mal. Esperem…