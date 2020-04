CHRISTOPHER P. STELLING per primer cop a Casa Gràcia, Barcelona. Presentarà el nou CD produït per Ben Harper.



"No es Americana o algo alternativo, simplemente es música folk conmovedora" dice el productor Ben Harper sobre "Best of Luck". Harper y Stelling se conocieron años atrás cuando el músico y productor ganador de un premio Grammy invitó a C.P. Stelling a abrir una serie de shows. Harper dice que reconoció instantáneamente un espíritu afín en la virtuosa técnica de guitarra de Stelling.



El título del álbum, Best Of Luck, refleja perfectamente el paisaje emocional en el que fue creado. "Dependiendo de cómo lo diga, puede ser una bendición o un despido", dice Stelling. "Y ese era exactamente el punto al que estaba llegando conmigo mismo, mi carrera como artista, como amigo y como persona".