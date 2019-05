Emi Breuss · veu, Eduard Fernàndez · piano, Iñaki Rodríguez · bateria, Álvaro Taborda · contrabaix i Pol Prats · saxo



Chick Out Project destaca per les diverses influències i fusió que aconsegueixen amb la música jamaicana i el jazz. Una proposta amb una sonoritat fresca i original, assolint un estil personal on la improvisació i interacció són fonamentals. Es tracta d’un quintet que ha trobat una connexió musical que permet desenvolupar un espectacle tant enèrgic com elegant. El seu repertori es compon de temes propis amb revisions de temes jazz o reggae amb un toc molt personal.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 3 de juny, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://bit.ly/2DrMCzi (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada