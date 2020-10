Tancarà el festival un concert matinal el diumenge 18 d’octubre que unirà tres dels projectes de cançó d’autor en català més destacats de la última dècada: Cesk Freixas, Pau Alabajos i Mireia Vives i Borja Penalba. Serà un triple concert preparat específicament per a la ocasió en què els artistes combinaran les actuacions pròpies amb diverses versions conjuntes d’Ovidi Montllor per commemorar el 25è aniversari de la seva mort.



CESK FREIXAS

Després de 15 anys de trajectòria el cantautor penedesenc publicava fa un any 'Festa Major', el setè treball de la seva carrera i un àlbum que abraçava la simbologia festiva amb unes cançons plenes de colors i vitalitat, sense oblidar mai la mirada crítica. Cesk Freixas és un dels cantautors més respectats de casa nostra tornarà a l'Espurnes sota el paraigües de l'Herència d'Ovidi.



PAU ALABAJOS

Una de les grans veus de la cançó d'autor del País Valencià arribarà per primera vegada a l'Espurnes formant part de l'espectacle l'Herència d'Ovidi. Alabajos, a més, ens presentarà les cançons del seu nou i flamant treball, 'Les Hores Mortes', un disc on prenen especial protagonisme els versos de Miquel Martí i Pol però que també inclou cançons pròpies i musicacions d'altres poetes com Apel·les Mestres o Maria Mercè Marçal.



MIREIA VIVES I BORJA PENALBA

Quan dos músics de la talla de Mireia Vives i Borja Penalba s’uneixen només en poden sorgir coses bones. Penalba ha estat guitarrista de Maria del Mar Bonet, Lluís Llach i Feliu Ventura, entre molts altres i Vives va ser una de les pioneres del rap en valencià al capdavant dels històrics Rapsodes. Des de fa uns anys, tots dos s'han unit amb un projecte que abraça la cançó d’autor i la poesia i amb què abans del confinament van donar llum al seu tercer treball, 'Cançons de fer camí'.