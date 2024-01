Centre Chorale (Kentucky, USA) us conviden a gaudir del seu pròxim concert a Figueres.

Reserva la teva entrada gratuïta a: [email protected]

Centre Chorale és el cor del Centre College, una petita universitat d’arts liberals ubicada a Danville, Kentucky. Aquest cor mixt es forma cada tres anys amb el propòsit de realitzar una gira internacional que combina actuacions i valors acadèmics, està format per una trentena d’estudiants que s’especialitzen en música i altres disciplines. Durant les últimes dècades, el grup ha viatjat i actuat a Àustria, la República Txeca, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Mèxic, Espanya, el Regne Unit, Estònia, Letònia i Lituània. Aquest 2024, el cor Centre Chorale, dirigit per el Dr. Johann van Niekerk, emprendrà una gira per Espanya on explorarà les connexions entre l’arquitectura, l’art i la música a Barcelona, Besalú, Bilbao, Figueres, Madrid i Saragossa. Després d’un parèntesi de sis anys, el cor està molt il•lusionat de poder reprendre els seus viatges internacionals i especialment de tornar a visitar Espanya.

Us esperem el dimecres 17 de gener a les 19:30h a l’ Església de Sant Pere (Figueres).