Carles Cases ens convida a fer un passeig per l'essència de la seva trajectòria musical.

Amb l'acompanyament de la cellista russa Sveta Tovstukha tenim l'oportunitat d'assistir a un

concert de proximitat on podrem sentir la música que abasta la dilatada carrera musical cinematogràfica del músic i compositor sallentí.



Des de fragments de les seves primeres bandes sonores, de principis dels anys noranta, fins els seus treballs cinematogràfics més recents, passant per les partitures que han esdevingut fites en la creació d'un estil musical molt propi, on la sòlida formació acadèmica musical es combina progressivament amb el jazz, les estructures de la música barroca i el minimalisme. Tot plegat, nodrint un bagatge sonor i estètic on el sentiment i la força es presenten en equilibri, omplint d'emoció als espectadors d'aquests concerts.