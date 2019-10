El joven autor italiano Carl Brave tocarà por primera vez en España el 13 de octubre en la Sala Razzmataz en Barcelona (Carrer de Pamplona, 88 – 20 € + gastos de distribución – 22,18 euro a la taquilla).



Una gira en teatros completamente agotada y un verano que llevará a Carl Brave a los festivales más importantes de Italia, y el joven autor romano no tiene intención de parar después del verano. El otoño traerá consigo un nuevo viaje, Notti Brave llega a Europa en una gira de ocho fechas. Carl Brave estará nuevamente acompañado por su súper banda: Simone Ciarocchi (batería), Lucio Castagna (percusiones), Mattia Castagna (bajo), Lorenzo Amoruso (guitarra), Massimiliano Turi (guitarra), Valerio D'Ambrosio (teclados), Adalberto Baldini (saxo), Edoardo Impedovo (trompeta), Gabriele Tamiri (trompeta).



Para confirmar la incansable producción de Carl Brave, hoy sale la nueva versión de la canción de Elisa, Vivere tutte le vite grabadas por el autor romano. Pista que viene poco después del éxito de “Posso”, cantada con Max Gazzè (Platinum Disc) y el lanzamiento del segundo single “Mercì”, ambos extraídos de Notti Brave (After).



Carl Brave (nombre artístico de Carlo Luigi Coraggio), nacido en 1989, es un productor y letrista romano. Teatral y versátil, con su estilo, está trazando nuevas coordenadas en el pop italiano. En 2017 publicó "Polaroid". Un disco que surgió rápido y con fuerza del tam tam de la web y luego se introdujo de forma permanente no solo en las listas de ventas, sino también y, sobre todo, en la imaginación colectiva contemporánea. Un nuevo sonido fresco y atractivo que nace de la hábil producción de Brave, que compuso todas las bases del disco. "Polaroid" ha conquistado toda Italia gracias también a las decenas de conciertos agotados entre mayo de 2017 y septiembre de 2018. La prolífica capacidad compositiva de Carl Brave ha resultado en el debut en solitario de "Notti Brave" (Disco de platino). El álbum, lanzado en mayo de 2018, ha llegado directamente en la primera posición de la clasifica, permaneciendo allí durante dos semanas. Notti Brave es, sin duda, un disco que ha alcanzado el público, impulsado por el single "Fotografia" (Triple Platinum) interpretado junto con Fabri Fibra y Francesca Michielin. La producción de Brave encaja perfectamente con los dos invitados que colorean aún más la pieza con su estilo inconfundible. "Fotografia", con su inmediata frescura y sinceridad, fue una de las piezas más transmitidas por radio. Muchos otros fueron los artistas que animaron las "Notti Brave" de Carl. Las quince pistas del álbum incluyen otras colaboraciones excelentes, como Coez, Franco126, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B y Ugo Borghetti. Un caleidoscopio de géneros y matices que, del pop al indie, al rap se combinan con el incansable entusiasmo de Carl Brave. Una búsqueda continua de detalles sonoros que se refleja en los textos siempre densos de atmósferas y prácticas cotidianas en las que reconocerse. En noviembre de 2018 sale "Notti Brave (After)", presentado con el primer extracto "Posso" (Disco de platino), cantado con Max Gazzè, seguido en primavera por el single Mercì. El álbum está compuesto por siete temas que forman la secuela natural de "Notti Brave".