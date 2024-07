Els dies 26 i 27 de juliol, a partir de les 23h



🎉 Ei, família! La Comissió de les ULÉ Barraques de Riudoms us vol convidar a l'edició 2024 de la festa més esperada de l'any. Els dies 26 i 27 de juliol, a partir de les 23h, no us podeu perdre dues nits carregades de música i diversió assegurada!



Divendres, 26 de juliol:

Comencem fort amb el cantant Miquel del Roig (@miqueldelroig), que ens farà vibrar amb les seves cançons populars. Després, pujarà a l'escenari el grup Mano’s Rock (@manos_rock) per oferir-nos un recull de les millors versions, i per tancar la nit, el DJ Aleix Ballesté (@aleixballestedj) ens farà ballar fins que surti el sol.



Dissabte, 27 de juliol:

La segona nit promet ser igual de potent amb el grup guanyador del concurs Ulé Barraques, Magari (@magari_band). A continuació, els valencians Cactus (@cactustroop) ens portaran la seva energia i ritmes contagiosos, i per acabar la festa, tindrem la cantant catalana del moment, Julieta (@julietagracian), que ens farà gaudir amb la seva veu i estil inconfusible.



No hi falteu! Us esperem amb moltes ganes per gaudir plegats de les ULÉ Barraques de Riudoms, una festa que promet ser inoblidable! 🎶✨



Per a més informació, podeu seguir-nos a les xarxes socials @ulebarraques.



Organitza: Ajuntament de Riudoms i Comissió de les ULÉ Barraques



Festa Major de Sant Jaume 2024