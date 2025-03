El BHCC, format per 23 veus juvenils mixtes, és reconegut pel seu talent i la seva originalitat, interpretant una gran varietat de gèneres musicals que inclouen música coral clàssica a capella, òpera, teatre musical, pop, Barber shop, entre d'altres.

El cor ha realitzat nombroses gires nacionals - actuant en llocs emblemàtics com l'Empire State Building, el Gran Ole Opry de Nashville, l'Auditori Hill a Ann Arbor, el Gran Hotel a l'Illa Mackinack a Michigan - així com internacionals, a la Basílica de Sant Pere a Roma.

En el seu únic concert a Barcelona, ​​no oferiran un programa eclèctic que reflecteixi tant la qualitat com la creativitat de la seva interpretació.