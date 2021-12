Opereta de saló en tres actes.

Música i text de Pauline Viardot



Les ressonàncies musicals de Pauline Viardot



Potser hagi estat com a conseqüència de la celebració del bicentenari del naixement de Pauline Viardot o per l’orgànic que demana la partitura, però és cert que l’òpereta de saló Cendrillon s’ha convertit en una de les obres més conegudes i més interpretades del catàleg d’aquesta compositora. I això malgrat que a diferència d’altres títols operístics, aquest no inclogui llibret de l’important novelista rus, i gran amic seu, Ivan Turguenev (1818-1883), mort ja feia vint-i un anys quan es va estrenar aquesta opereta al Saló de la cantant operística Mathilde das Nogueiras (1849-1951), un dia de Sant Jordi de 1904.



Que Viardot escollís com a base argumental per a la seva òpera el conegut conte de Perrault no tenia res d’excepcional ja que aquest havia estat escollit en altres creacions de Jean-Louis Laruette (1759), Daniel Steibelt i Nicolas Isouard, el 1810, Gioachino Rossini (1814) i només cinc anys abans de l’estrena del títol de la Viardot, Jules Massenet l’havia presentat a l’Opéra Comique de Paris el maig de 1899.



Què ens ofereix, a part, aquest Cendrillon? Ens atreviríem a dir que tot un món de ressonàncies musicals pròpies d’una compositora sàvia i profunda coneixedora de les tradicions operístiques i musicals de diferents països que l’havia portat ja no només a la interpretació d’obres del cànon sinó a importants estrenes de pàgines de Massenet, Gounod, Saint-Saëns o Brahms de qui, per exemple a Jena el 3 de març de 1870, va estrenar la seva Rapsòdia per a contralt i cor d’homes. Amb presència d’elements còmics i, fins i tot, polítics a favor del republicanisme, no és menys veritat que ens trobem amb una obra que defuig de l’organicisme habitual de la gran òpera per jugar més amb la individualització de les escenes en la línia de l’opereta i, fins i tot, sarsuela del moment.