L’Associació Amics de la Unesco de Barcelona i l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, amb la coordinació i direcció musical de Maria Canyigueral, coprodueixen el primer cicle de música de cambra al Teatre de Sarrià, amb l’objectiu de difondre la música de cambra per a piano i diferents instruments. Una iniciativa que permetrà també concretar alguns dels 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030, com la Salut i el Benestar; l’Educació de qualitat; la Igualtat de gènere; la Reducció de les desigualtats; la Pau, justícia i institucions i, sobretot, el darrer: Aliança per a assolir els objectius.

En aquest segon concert comptarem amb la presència de la pianista Maria Canyigueral, amb Boris Bizjak, a la flauta. Junts ens interpretaran obres de POULENC, SCHUBERT i PROKOFIEV.

La música de cambra requereix un espai acollidor, no gaire gran, com el Teatre de Sarrià. Seran concerts assequibles, realitzats per grans intèrprets joves de l’escena del nostre país i internacional. En cada concert hi haurà instruments diferents i es vetllarà també per difondre música de compositors i compositores tant del nostre país com internacionals.