BONEY M., ELS REIS DE LA MÚSICA DISCO DELS 70’s LIDERATS PER LA SEVA CANTANT ORIGINAL MAIZIE WILLIAMS, CELEBRARAN LA GIRA DELS SEUS 40 ANYS A SONS DEL MÓN



Boney M., un dels grans grups de la Música Disco dels 70s, liderat per Maizie Williams -una de les seves membres fundadores- celebrarà el seu quarantè aniversari el divendres, 02 d’agost a la Ciutadella de Roses. Un concert amb els Boney M. que, amb Williams acompanyada de tres cantants i una banda de músics internacionals, transformarà la ciutadella de Roses en la discoteca més espectacular, única i divertida de la Costa Brava.



Boney M. és un dels grups creadors d’èxits més reconeguts del planeta. Amb tan sols 10 anys de vida, el grup ja acumulava 18 discs de platí, 15 d’or i prop de 150 milions de discs venuts a tot el món. A la llista dels singles més venuts del Regne Unit van arribar a tenir-hi dues dues cançons, una gesta només igualada per The Beatles. Títols com “Brown Girl in the Ring”, “Ma Bake”, “Rivers of Babylon”, “Daddy Cool”, “Sunny”, “Rasputin” o “Belfast”, són només alguns dels èxits eterns dels Boney M. que tothom ha ballat, com a mínim, una vegada a la vida.