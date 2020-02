BOCEPHUS KING per primer cop a Barcelona, presentant el seu nou àlbum "The Infinite & The Autogrill"



Data: Dijous 20 de febrer 2020



Preu: Anticipada 8€ / Taquilla 10€





"Su verdadero nombre es James Perry y viene de Vancouver. Más precisamente de Tsawwassen, una pequeña ciudad en el Océano Pacífico a pocos kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. Bocephus King parece que haya salido del mundo del vaudeville, un Humphrey Bogart o un Robert Mitchum sin tiempo que encuentra en la barra de un bar a Tom Waits o Nina Simone. Con más de veinte años de carrera y más de diez discos a sus espaldas (entre estos, The Blue Sickness que lo lanzó a nivel internacional), Bocephus King se mueve entre el blues, el gospel, la música gipsy y el country, proponiendo una relectura de un siglo de música norteamericana. De Woody Guthrie, Dylan, Springsteen, Waits a Prince y Townes Van Zandt.







Además, desde 1999 Bocephus King tiene un estrecho vínculo con Italia hasta el punto que está trabajando en un doble disco, producido por Mauro Pagani (colaborador de Fabrizio De Andrè), en que canta en inglés la gran canción de autor italiana de Fabrizio De Andrè, Paolo Conte, Francesco De Gregori, Piero Ciampi, Bobo Rondelli, Vinicio Capossela, Ivan Graziani. Y, ojo, también del poeta Giacomo Leopardi, de quien ha puesto en música y traducido L’infinito, sin duda la poesía italiana más conocida en el mundo. "