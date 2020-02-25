BIG STUFF SOUL BAND Live
- Divendres, 3 abril 2020
- 21:30h
- Barcelona
Sala Almo2bar
Carrer de Bruniquer, 59, 61 08024 Barcelona
- 10€
-
Concert de:
HOMENAJE A LOS GRANDES CLÁSICOS DEL SOUL Y DEL FUNK
10 MÚSICOS EN DIRECTO REVIVIENDO CON NOSTALGIA LOS GRANDES CLÁSICOS DEL SOUL Y LA ENERGÍA DE LA BUENA MÚSICA.
STEVIE WONDER / ARETHA FRANKLIN / ETTA JAMES/ IKE AND TINA/ WILSON PICKETT / OTIS REDDING / RAY CHARLES Y MUCHOS MÁS
No hi ha videoclips d'aquest grup!
Informació de l'event:
https://facebook.com/events/s/big-stuff-soul-band-live/130430371675821/?ti=wa