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BIG STUFF SOUL BAND Live

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Concert de:
Big Stuff Soul Band

HOMENAJE A LOS GRANDES CLÁSICOS DEL SOUL Y DEL FUNK

10 MÚSICOS EN DIRECTO REVIVIENDO CON NOSTALGIA LOS GRANDES CLÁSICOS DEL SOUL Y LA ENERGÍA DE LA BUENA MÚSICA.

STEVIE WONDER / ARETHA FRANKLIN / ETTA JAMES/ IKE AND TINA/ WILSON PICKETT / OTIS REDDING / RAY CHARLES Y MUCHOS MÁS

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Concert de Big Stuff Soul Band - BIG STUFF SOUL BAND Live

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