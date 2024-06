TROPIC JAM AMB BELÉN NATALÍ & DJ MARKIXDJ

Dia: 30 de juny

Lloc: Passeig del Callao, Mataró

Hora: 17.30h fins 22.00h

Preu: Gratuït



JAM SPECIAL EDITION VOL. I

La Jam del Maresme es diu Tropic Jam i amb aquest bon temps passa a l’aire lliure. Des de les 17.30h fins les 22h, al Passeig de la Platja de Callao (Mataró), comptem amb el talent i la veu de Belén Natalí. Per acabar el tardeo després de la Tropic Jam, com a novetat, tindrem al DJ Markixdj que estarà puntxant i cuinant un bon ambient per tenir una tarda rodona de musiqueta. També oferirem servei de barra on hi haurà tot tipus de beguda per fer passar la tarda.