BB SIN SED en concert a Granollers, sala NauB1

BB sin sed + Zanahorions i 3Golpes

Presentant el seu nou àlbum "La dirección que no tomo"



19 octubre - 22:00h | Entrada 8€



BB Sin Sed tornen, dècades després del seu últim disc, per presentar nou treball: La dirección que no tomo. Hi podrem trobar els BB més directes i agressius dels dos primers Lps i els més poètics de Casa Doce, i destaquen temes com Estatua de sal, el single del disc, i El amor nos disuelve. BB sin sed torna amb un disc que és més rock que pop: guitarres que cruixen, baixos que retrunyen i una bateria que esclata.