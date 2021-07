El grup de música Barcarola actuarà dissabte 17 de juliol a les 23.00 hores a la terrassa del complex Sorli Emocions del Grup Sorli, ubicada a Vilassar de Dalt, en el marc de les ‘Nits d’Emocions’, una iniciativa que combina la millor música en directe, gastronomia i cocteleria a l’aire lliure. Aquesta és la segona actuació d’una activitat que se celebra tots els dissabtes de juliol, agost i el primer cap de setmana de setembre amb un total de nou nits on les emocions són les principals protagonistes.



El grup d'havaneres Barcarola neix l'any 1993 a Vilassar de Mar fruit de la unió de diversos músics i cantaires experimentats en el món de l'havanera des del 1982. El seu nom s'inspira en la definició de la paraula «barcarola»: composició musical de temàtica marinera amb ritme de vals. Compten amb un repertori basat en les havaneres tradicionals, intercalant ritmes populars com valsets mariners, sardanes i ofereixen un espectacle distret i variat amb regust mariner.





Al llarg d'aquests anys, han actuat arreu de Catalunya (també a l'emblemàtica taverna La Bella Lola i la de Can Batlle, a Calella de Palafrugell), a Andorra, al País Basc i al País Valencià. Fa uns anys al concurs de TV3 ÈXIT van guanyar el segon premi de cançó inèdita catalana amb l'havanera «La meva àvia» composta per J. A. Carrau, antic membre del grup. En l’actualitat, la banda es troba integrada per Jordi Plans, a l’acordió i encarregat de la direcció musical; Àngels Roca, a la guitarra acústica i veu, i Joan Borrell i Maties Carles, com a representants de les veus masculines del grup. Al llarg de la seva carrera artística han enregistrat set treballs discogràfics.



El grup de versions pop-rock Mala Vida i la banda de pop-rock català amb tocs de folk, Bipolar, seran els encarregats d’omplir les nits de música durant els següents dissabtes de juliol, mentre que a l’agost serà el torn de The Rusties Blues Band, Mata Duquela, Gigi McFarlane i Borinquen. Alma de Boquerón ho farà el primer cap de setmana de setembre.



Cada nit de concert del cicle ‘Nits d’Emocions’ tindrà un menú elaborat pel xef del restaurant i es proposarà un còctel diferent als assistents. El sopar comença a les 21.00 i es recomana reservar taula al telèfon 937 539 347, ja que l’aforament és limitat.



El complex comercial i esportiu Sorli Emocions, ubicat a Vilassar de Dalt, té 15.000 metres quadrats urbanitzats que comprenen dues edificacions: Sorli Emocions, amb un hotel, zona comercial i gastronòmica, i Sorli Sport, un centre esportiu amb pistes de pàdel, piscina i centre de bellesa.