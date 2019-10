Coincidint amb el tast del Vin Blanc, el Festival Terrer aterra a la Conreria d’Escaladei amb Balaustre, la Cobla Alta del Llemosí formada per músics del Camp de Tarragona vinculats a l’ESMUC. Aquesta formació es proposa explorar la vessant de la música alta del renaixement català en tot el seu màxim potencial sonor. Per això usa el mot “Llemosí”, d’origen occità, que es feia servir per referir-se al conjunt de la llengua catalana i que nosaltres extrapolem a la música que sonava en aquests territoris. La formació de la cobla està composta per un quartet de xeremies i percussions.