Olvida todo lo que entendias por un grupo tributo. Llega ATTITUDE FOR DESTRUCTION, el homenaje a Guns N' Roses más crudo y salvaje.



Malgrat de Mar



APERTURA PUERTAS: 21:30h



SHOW:23:00 h





Sobre Attitude For Destruction BCN - Guns N' Roses Tribute



Tras haber compartido escenario en proyectos anteriores a través del territorio nacional y Europa con Saxon, Motorhead, Rosendo, Hamlet, Graham Bonnet, Letz Zep, Dr. Feelgood, Michael Schencker Group, Toy Dolls ... y tras más de 5 años de actividad como APPETITE FOR ILLUSION, en este último hemos decidido dar un paso adelante definitivo, y este es ATTITUDE FOR DESTRUCTION.





Una redefinición total del concepto de tributo a Guns n' Roses evitando ser una banda de clones. Una experiencia creada por y para verdaderos fans. Una interpretación cruda y directa. Una formación consolidada y robusta más un show basado en el sonido y la actitud de la época dorada de la banda (86-93), con un extenso repertorio que abarca desde sus temas más conocidos a otros para fans más acérrimos.





