Nascuts a Ponent, entre la boira i la canícula, els uneix la voluntat de ser

creatius.



L’atzar va fer que ens embranquéssim en la comesa de musicar

diferents espectacles de poesia fins que arribar al seu projecte

actual: Athanàgia.



Aquesta formació beu de gran varietat d’estils musicals que van des del rock progressiu fins al flamenc passant per la música electrònica, incorporem l’handpan.



Arriben a l’a2m per presentar-nos De vent i òxid.



De vent i òxid configura, cançó rere cançó, la banda sonora d’un vent

apocalíptic. Un aglomerat conceptual que convida a cadascú a interpretar de la manera més personal el seu significat ocult.



Aquesta exegesi s’aconsegueix tant per la música, emotiva i evocadora, com a través dels suggerents títols dels deu temes que en formen part i de la posada en escena del directe Athanàgic.



Deixeu-vos endur i gaudiu de la llibertat musical que és la identitat d’aquest disc. Feu-ne la vostra lectura. De vent i òxid no us canviarà radicalment la vida, però segur que la millora considerablement.



Com arribar? https://goo.gl/maps/yJG8zFbVhgsffTi4A

Recorda que has de portar la cadira de casa!

2 euros / persona

servei de bar