DIVENDRES 28 DE FEBRER

Nave Iguana, Sant Vicent del Raspeig

22:00h puntual

5 euros



Apuntador venen del Vallès Occidental i fan parada tècnica a Alacant de camí a Màlaga. Li donen al posthardcore tècnic cosa fina i acaben de treure un disc més que interessant, que et pot a recordar a bandes de principis de segle com At The Drive In, o als Faith No More més violents.



També rebrem Néboas que vénen de la Vega Baja. Són una banda jove i es defineixen com Neo-crust / screamo i per aquí van els trets, crust melòdic a lo Ekkaia / Tragedy amb influències més modernes tipus Birds in Row i altres.



Obrint tindrem a Cemënteri amb el seu Death 'n' Roll i presentant temes nous del seu primer LP que està a punt de carmel i algun hit antic.